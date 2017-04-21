عشرات القتلى والجرحى في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية أفغانية

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

قال متحدث عسكري أمريكي إن مقاتلي حركة طالبان قتلوا وأصابوا أكثر من 50 أفغانيًا في هجوم كبير لا يزال مستمرًا على مسجد ومطعم داخل قاعدة عسكرية أفغانية.

وقال الكولونيل جون توماس وهو متحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأمريكية: “نتحدث على الأرجح عن أكثر من 50 ضحية” مضيفًا أنه ليس على علم بتأثر أي فرد من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالهجوم بشكل مباشر.

وأشار “هناك مسجد ومبنى يستخدم قاعة طعام في القاعدة التي تبدو في تلك المرحلة، على ضوء التقارير التي تصلنا، تتعرض لهجوم كبير من قوات العدو”.

وأضاف توماس أنه “من غير الواضح قرب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من موقع الاشتباكات”.