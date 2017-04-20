“ماتسادا”..وحدة النخبة الإسرائيلية المتخصصة بقمع الأسرى الفلسطينيين (فيديو إرم)

المصدر: عبدو حليمة - إرم نيوز

“ماتسادا” وحدة إسرائيلية من النخبة في القوات الخاصة، مهمتها اقتحام السجون وممارسة القمع والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين.

تأسست هذه الوحدة العام 2003 وتم إلحاقها بأركان الجيش بدل إدارة مصلحة السجون، في مؤشر على خطورة المهام المنُوطة بها للتدخل في الحالات المرتبطة بنشاطات واحتجاجات الأسرى خاصًة في معارك “الأمعاء الخاوية” وهي إضرابات عن الطعام خاضها أسرى فلسطينيون خلال الأعوام الماضية للضغط على إدارات السجون الإسرائيلية وتحقيق مطالبهم كإنهاء العزل الانفرادي والسماح بالزيارات العائلية، وقد رضخت إسرائيل لبعضها.

موقع “إرم نيوز” تقصَّى حقيقة وحدة “ماتسادا” ورصد من خلال هذا التقرير بعض الممارسات القمعية التي تمارسها بحق الأسرى، وتؤكد بالفيديو ما تم تناوله من شهادات على لسان أسرى محررين في مقابلة سابقة.