مقتل ضابط من البحرية الروسية في معارك سوريا‎

المصدر: موسكو - إرم نيوز

قال ضابط سابق بمشاة البحرية الروسية وشخص على صلة بالأسطول الروسي في البحر الأسود لـ”رويترز” اليوم الخميس إن ضابطاً من مشاة البحرية، برتبة “ميجور”، قُتل خلال المعارك الدائرة في سوريا.

وتدعم القوات الروسية الرئيس السوري بشار الأسد في حربه ضد معارضين ومتشدّدين يسعون للإطاحة به.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية إن نحو 30 من أفراد الجيش الروسي قُتلوا في سوريا منذ بدء عمليات الكرملين هناك في سبتمبر/أيلول 2015.

وأفادت أدلة جمعتها “رويترز” أن عدد القتلى في صفوف أفراد الجيش الروسي والمتعاقدين العسكريين في سوريا أعلى من هذا الرقم، لكن وزارة الدفاع نفت إعلانها أعداداً للقتلى أقل من الحقيقة.

وقال مصدران إن أحدث قتيل من أفراد الجيش هو الميجور سيرجي بوردوف، في حين قال فياتشيسلاف بافليوتشينكو الذي خدم مع بوردوف لرويترز: “أصيبوا بقذيفة، قُتل اثنان من أفراد جيشنا وجنديان سوريان”.

وأضاف أن القصف وقع يوم الثلاثاء وأنه لا يعلم أسماء القتلى الآخرين.

وقال بافليوتشينكو إن بوردوف أحد أعلى الرتب التي قُتلت من بين الضباط الروس في سوريا، وكان قائدًا لفرقة استطلاع قبل عامين.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب التعليق.

وقال المصدران إنه من المتوقع أن يسلّم جثمان بوردوف إلى وحدته العسكرية في بلدة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يدفن في بلدته سيمفروبول يوم السبت.