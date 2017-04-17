الأمن القومي التركي يوصي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أوصى مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه، اليوم الإثنين، بمد حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد.

وأوضح البيان الختامي للاجتماع الذي جرى في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أنّ قرار التوصية جاء بعد تقييم حالة الطوارئ المستمرة في عموم البلاد.

وكانت تركيا قد أعلنت حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر – بمصادقة برلمانية – عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة لمنظمة “فتح الله غولن” منتصف تموز/ يوليو الماضي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وافق البرلمان التركي على مذكرة مجلس الوزراء بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر أخرى قبل مدها للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني 2017.

وفي حال الموافقة على توصية مجلس الأمن القومي بالتمديد ستكون هذه هي المرة الثالثة.