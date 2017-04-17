نائب الرئيس الأمريكي يحذر كوريا الشمالية من اختبار حزم ترامب

المصدر: سيول - إرم نيوز

وجه مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي تحذيرا شديد اللهجة إلى كوريا الشمالية اليوم الاثنين من أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لن تتهاونا مع أية تجربة نووية أو صاروخية جديدة تجريها الدولة الشيوعية المنعزلة.

وقال بنس إن “الهجوم الأمريكي هذا الشهر على سوريا أظهر بأس الولايات المتحدة وقوتها”.

وعبر بنس وكوانج كيو-آن القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية عن خيبة أملهما بسبب تصرفات الصين الانتقامية من سيول ردا على نشر نظام “ثاد” الدفاعي الصاروخي الأمريكي في جنوب البلاد، لكنهما أكدا من جديد عزمهما المضي قدما في هذا الصدد.

وكانت واشنطن وسيول اتفقتا في وقت سابق على نشر منظومة “ثاد” الدفاعية في جنوب البلاد وهو الأمر الذي تعارضه الصين بشدة.