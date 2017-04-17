وسط حديث عن مضايقات من النظام.. أرملة رفسنجاني وابنته تغادران إلى بريطانيا

المصدر: طهران- إرم نيوز

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن أرملة رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، غادرت مع ابنتها إلى لندن.

ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية عن مصادر مقربة من عائلة رفسنجاني، قولها، إن “مغادرة عفت مرعشي مع ابنتها فاطمة رفسنجاني، أمس الأحد، من مطار طهران الدولي إلى لندن لم تعرف أسبابها”.

وكانت عائلة رفسنجاني غادرت قبل عامين طهران إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، الأمر الذي لاقى موجة انتقادات من قبل التيار الأصولي المتشدد.

وفي سياق متصل، رجحت مواقع إخبارية إيرانية، مقربة من الإصلاحيين، أن تكون مغادرة عفت مرعشي وفاطمة رفسنجاني، جاءت بسبب “مضايقات” من قبل السلطات لهما، بعد إعلان شقيق رفسنجاني، محمد هاشمي ترشحه السبت الماضي للانتخابات الرئاسية.

وفي 17 آذار/ مارس الماضي، أصدر القضاء الإيراني حكمًا بالسجن 6 أشهر بحق فائزة هاشمي؛ بعد انتقادات وجهتها لأجهزة النظام الإيراني خلال مقابلات تلفزيونية وصحافية.

وفائزة رفسنجاني ناشطة بصفوف الحركة الإصلاحية في إيران، اعتقلت لمدة 6 أشهر عام 2009؛ بسبب تأييدها الانتفاضة الخضراء التي اندلعت ضد تزوير انتخابات الرئاسة.

وتعتبر فائزة من الشخصيات المنتقدة للنظام، حيث هاجمت في تموز/ يوليو الماضي، ما وصفته بـ”استغلال الدين من قبل الطغمة الحاكمة”، مضيفة “أنا أعتقد أن الحكومات وبسبب أخطائها تحاول أن تلجأ إلى الدين، لكن هذا الأمر سيلحق الضرر بالدين”، مشيرة إلى أنه “إذا لم تكن الحكومة دينية، فسيعيش الناس سعداء من دون مشكلات”.