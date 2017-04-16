سكان اسطنبول يقرعون الأواني احتجاجاً على نتيجة الاستفتاء

المصدر: اسطنبول - إرم نيوز

قرع سكان في العديد من أحياء اسطنبول، كبرى المدن التركية، الأواني من نوافذهم في شكل تقليدي من أشكال الاحتجاج في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس رجب طيب أردوغان الفوز في استفتاء جاءت نتيجته متقاربة للغاية.

وقال شهود :”إن السكان احتجوا في أربعة على الأقل من أحياء اسطنبول، وأظهرت تسجيلات مصورة وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات صغيرة من المحتجين يخرجون للشوارع في بعض المناطق”.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة أن 51.3 في المئة من المشاركين في الاستفتاء على منح الرئيس صلاحيات واسعة جديدة صوتوا “بنعم” بعد إحصاء أصوات 99 في المئة من صناديق الاقتراع. لكن أكبر ثلاث مدن تركية، ومنها اسطنبول، صوتت “بلا”.

وكشفت مصادر رئاسية تركية الأحد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل برئيس الوزراء بن علي يلدريم وزعيم الحزب القومي لتهنئتهما على نتيجة الاستفتاء الذي أجري اليوم والتي كانت واضحة.

وقالت مصادر في مكتب أردوغان” إنه أبلغ يلدريم أنه ممتن للأمة لإظهار إرادتها في الاستفتاء”.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم في استفتاء تاريخي، يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة واسعة ويمهد لأكبر تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث.

وصوت الأتراك على تعديلات دستورية تغيّر نظام الحكم في البلاد، لتنتقل من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.