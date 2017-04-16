مسؤول إيراني: إزالة علم إيران في مفاوضات الحج بالسعودية “إهانة وإذلال”

المصدر: طهران - إرم نيوز

اعتبر سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام بإيران محسن رضائي،يوم السبت، عدم وضع العلم الإيراني إلى جانب علم السعودية خلال مفاوضات الحج التي جرت بين البلدين منتصف مارس الماضي في الرياض “إذلالا وإهانة لبلاده”.

وكتب رضائي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،”إزالة العلم الإيراني في مفاوضات الحج بالسعودية إذلال لإيران ووفدها”، مضيفاً “إذا كان هذا الخبر صحيحاً فإنه يجب عزل المسؤول الذي أجرى المفاوضات مع السعوديين”.

وترأس حميد محمدي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، وفد إيران للمفاوضات مع وزارة الحج السعودية في 23 من فبراير الماضي، والتي استمرت عدة جلسات توصلت خلالها طهران والرياض إلى اتفاق يسمح للإيرانيين بالمشاركة في موسم الحج المقبل.

وكان محمدي، أعلن الأربعاء الماضي، أن عملية إرسال الحجاج الإيرانيين للسعودية ستبدأ في 23 من يوليو المقبل، مشيراً إلى أنه “من المتوقع أن يبلغ عدد الحجاج هذا العام نحو مليون وثلاثمائة ألف شخص من جميع دول العالم”.

وقال محمدي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن “عملية إرسال الدفعة الأولى من الحجاج الإيرانيين ستتم في يوليو المقبل”، لافتاً إلى أن “عدد الحجاج الإيرانيين هذا العام سيبلغ 86 ألف شخص بعد أن وافقت السعودية على زيادة حصة إيران”.

وكشف حميد محمدي، عن وجود لجنة خبراء من منظمة الحج الإيرانية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ستقوم بتهيئة الفنادق التي سيقيم بها الحجاج الإيرانيون.