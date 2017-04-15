إيطاليا تطرد مصريًا من أراضيها للاشتباه في ارتباطه بداعش

المصدر: روما - إرم نيوز

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية طرد مواطن مصري من البلاد لأسباب تتعلق بأمن الدولة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت: “إن وزير الداخلية ماركو مينيتي، وقّع أمرًا بطرد مواطن مصري (41 عامًا لم تذكر اسمه) يعيش في العاصمة روما لأسباب تتعلق بأمن الدولة”.

وجاء قرار الطرد “بناءً على التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة الإرهاب في روما بعد أن قام المصري بنشر ومشاركة مواد دعائية لتنظيم داعش على شبكة الإنترنت تشيد به وتتضمن خطبًا لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي”.

وحسب بيان الداخلية، فإن التحريات الاستقصائية كشفت نزعة نحو التطرف لدى المواطن المصري والتزامه الثابت بالنشاط لصالح تنظيم داعش.

وأشارت الوزارة إلى أن المصري ألقي القبض عليه أمس الأول الخميس بناءً على مذكرة وزير الداخلية، وتم التصديق على إبعاده، وهو ما جرى بالفعل حيث أعيد جوًا إلى القاهرة.

ومنذ 3 فبراير/ شباط 2016، تشهد العلاقات المصرية الإيطالية توترًا إثر العثور على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، مقتولًا على طريق القاهرة الإسكندرية وعليها آثار تعذيب، وفق بيان للسفارة الإيطالية في القاهرة.

واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصري بالتورط في قتله، وهو ما تنفي مصر صحته.