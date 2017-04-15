وسط مخاوف من تجربة نووية سادسة.. كوريا الشمالية تستعرض قوتها في “يوم الشمس”

المصدر: بيونغ يانغ- إرم نيوز

احتشدت وحدات عسكرية السبت في بيونغ يانغ لإظهار قوة النظام الكوري الشمالي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة بعد المئة لميلاد كيم ايل سونغ مؤسس كوريا الشمالية التي يثير برنامجها النووي توترات دولية متصاعدة.

واصطفت مئات الشاحنات المحملة بالجنود قبل الفجر على طول ضفاف نهر تايدونغ الذي يعبر العاصمة الكورية الشمالية استعدادا لتسيير موكب عبر المدينة.

وإضافةً الى الاحتفال بـ”يوم الشمس” وهو الاسم الذي يُطلق رسمياً على يوم ميلاد كيم ايل سونغ (15 نيسان/ابريل 1912-8 تموز/يوليو 1994) جدّ الزعيم الحالي كيم جونغ اون، يتعلّق الأمر بالنسبة إلى هذه الدولة الشيوعية المعزولة على الساحة الدولية بتوجيه رسالة واضحة حول مدى قوتها العسكرية إلى كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

ويعتقد مراقبون أنّ النظام الشيوعي يمكن أن ينتهز فرصة هذه الذكرى السنوية، لإطلاق صاروخ بالستي أو إجراء تجربة نووية جديدة ستكون السادسة.

وتوحي مؤشرات جديدة ألى أن نشاطا يجري في موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، كما يقول خبراء في الموقع الالكتروني “38 نورث” ومسؤولون أمريكيون نقلت إذاعة صوت أمريكا تصريحاتهم الأربعاء. وذكر هؤلاء أن كوريا الشمالية “وضعت على ما يبدو عبوة نووية في نفق” وقد تلجأ إلى تفجيرها صباح السبت.

وتوعد جيش كوريا الشمالية الجمعة برد “لا رحمة فيه” على أي استفزاز أمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر الخميس مجدّداً بيونغ يانغ، مؤكداً أنّ “كوريا الشمالية مشكلة، وستتم معالجة المشكلة”.

ومع تصعيد التصريحات العدائية في المنطقة أعلن ترامب السبت الماضي إرسال حاملة الطائرات كارل فينسن ترافقها ثلاث سفن قاذفة للصواريخ، وتحدث بعد أيام عن إرسال أسطول يشمل غواصات إلى شبه الجزيرة الكورية، فيما أجرت بيونغ يانغ سلسلة تجارب صاروخية.

وأفاد بيان لجيش الشمال نشرته الوكالة الرسمية أن ترامب “دخل مسار التهديد المفتوح وابتزاز جمهورية كوريا الشمالية الديموقراطية الشعبية”.

وتطرق البيان إلى الضربة الصاروخية الأمريكية لسوريا الأسبوع الماضي مضيفا أن القواعد الأمريكية في كوريا الجنوبية “والبيت الأزرق (المقر الرئاسي لكوريا الجنوبية) سيتم تدميرها بشكل تام خلال دقائق قليلة”.