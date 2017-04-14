الانتخابات الفرنسية.. من هم المرشحون الأقرب للصعود إلى الدور الثاني؟

المصدر: باريس- إرم نيوز

أظهر آخر استطلاع للآراء في فرنسا، نشرته جريدة “لو موند” الفرنسية، الجمعة، تعادل مرشح الوسط إيمانويل ماكرون، مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بنسبة 22% من نوايا التصويت، لكنهما تراجعا بنقطتين مقارنة بالاستطلاع السابق.

وأجرى الاستطلاع شركة “أبسوس-سوبرا ستيريا” لحساب صحيفة “لو موند”، على عينة تمثيلية من 1509 شخص مسجل في القوائم الانتخابية، في الفترة ما بين 7 و9 أبريل/ نيسان الجاري، بهامش خطأ يقدر بـ2.7 نقطة.

والمفاجاة التي أظهرها الاستطلاع تواصل صعود مرشح أقصى اليسار الفرنسي جون لوك ميلونشون، الذي حصل على 20% من المستطلعة آراءهم بزيادة نقطة ونصف، عن الاستطلاع السابق، مقلصا الفارق بينه وبين ماكرون ولوبان بنقطتين بعدما كان الفارق 5.5 نقطة.

أما مرشح اليمين الوسط، فرانسوا فيون، الذي تلاحقه فضائح قضائية، فحقق تقدما طفيفا بنقطة واحدة، حيث منحته نوايا التصويت 19%.

والمرشحون الأربعة، يملكون أكبر الحظوظ للصعود إلى الدور الثاني، والفارق بينهم لا يتجاوز في أقصى الأحوال 3 نقاط بعد إجراء الدور الأول من الرئاسيات الفرنسية المقرر في 23 آفريل المقبل.

إلا أن مرشح الحزب الاشتراكي (الحاكم) بونوا أمون، فيبدو أنه خرج مسبقا من سباق التنافس على الرئاسة، حيث لم يحصل سوى على 7.5% من نوايا التصويت، متراجعا بنصف نقطة عن الاستطلاع السابق.