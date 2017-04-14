بسبب تداعيات الـ”بريكيست”.. تراجع معدل الإقبال على العمل في بريطانيا

المصدر: عماد الدين سعد- إرم نيوز

أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء في بريطانيا، أن معدل الاقبال على الوظائف “العامة والخاصة” قد تتراجع بنسبة 10.3 % خلال شهر أبريل/ نيسان بسبب تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي “بريكيست” الذي بدأت لندن تطبيقه منذ نهاية الشهر الماضي.

وأدى بدء إجراءات الخروج إلى ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، بالإضافة إلى إقدام عدد كبير من المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية الخاصة على تخفيض أجور موظفيها اعتبارًا من بداية الشهر الماضي.

وقال التقرير الدوري للهيئة، الصادر أمس الخميس، أن قطاعا كبيرا من الموظفين الفعليين البريطانيين في الوظائف الموسمية والمعطلين والباحثين عن عمل، باتوا يفضلون الانتقال للعمل في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، وزيادة التضخم والخوف من تفاقم الأزمة خلال الشهور القادمة بعد بدء تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي سيستمر لمدة عامين قادمين.

أما بالنسبة للعمالة الأجنبية فقد بدأ 9 % منهم بالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي العمل على إنهاء تعاقداتهم في البلاد تمهيدًا لمغادرتها، وبالنسبة للعمالة الاجنبية من خارج دول الاتحاد الأوروبي فلم تسجل أي إشارات عن تبدل الاوضاع بالنسبة إليهم، حيث يعتبرون هم أكثر العمالة الأجنبية بحثًا عن الاستقرار في بريطانيا بعد مستجدات الخروج من أوروبا.

وأوضح التقرير، إن عدد العاملين الأجانب في المملكة المتحدة خلال العام 2016 بلغ 3.4 مليون شخص، منهم 2.2 مليون شخص من الاتحاد الأوروبي، و 1.2 مليون شخص من خارج الاتحاد، وأن 14 % من موظفي “المراكز التجارية والفنادق والمطاعم” من المهاجرين، بينما بلغت نسبة عدد العاملين الأجانب بقطاعات الخدمات المالية والتجارية في بريطانيا 12 % من إجمالي العاملين بالقطاع، وبالنسبة للعاملين في قطاع الصناعات التحويلية فقد شكل عدد العاملين فيها ما نسبته 11 %.