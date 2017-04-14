“سي آي إيه”: ويكيليكس جهاز مخابرات معاد تستخدمه روسيا

المصدر: وكالات - إرم نيوز

وصف مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) مايك بومبيو، موقع “ويكيليكس” بأنه “جهاز مخابرات معاد” مستغلًا أولى خطبه بعد توليه منصبه ليندد بمسربي المعلومات السرية الذين عانت منهم أجهزة المخابرات الأمريكية.

وفي كلمة أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وصف بومبيو مؤسس “ويكيليكس” جوليان أسانج بأنه “محتال وجبان”.

وقال بومبيو: “حان الوقت لوصف ويكيليكس بحقيقتها. جهاز مخابرات غير حكومي معاد كثيرًا ما تحرضه حكومات مثل روسيا”.

وأضاف أن “جهاز المخابرات العسكرية الروسي (جي.آر.يو) استغل ويكيليكس لتسريب مواد تم الحصول عليها من خلال التسلل الإلكتروني إلى أجهزة كمبيوتر تخص اللجنة الوطنية الديمقراطية خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016”.

وخلصت أجهزة المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا سرقت رسائل البريد الإلكتروني وقامت بأفعال أخرى لتمييل كفة الانتخابات لصالح الجمهوري دونالد ترامب، الذي فاز على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال بومبيو إن “ويكيليكس شجع أتباعه على البحث عن وظائف في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للحصول على معلومات مخابرات”، وفقًا لـ”رويترز”.

ولم يرد محامو أسانج ومتحدث باسم “ويكيليكس” على طلبات للتعليق على تصريحات بومبيو.

وفي آذار/ مارس الماضي، نشر موقع “ويكيليكس” آلاف الصفحات من المناقشات الداخلية لوكالة المخابرات المركزية كشفت عن أساليب للتسلل الإلكتروني استخدمتها (سي.آي.إيه) ضد هواتف آيفون وأجهزة أندرويد وأهداف أخرى.