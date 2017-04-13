منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: المعلومات حول الهجوم الكيماوي في خان شيخون “صادقة”

المصدر: لاهاي - إرم نيوز

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، أن المعلومات التي تفيد بوقوع هجوم كيماوي في 4 أبريل/نيسان في خان شيخون شمال غرب سوريا، “صادقة” بحسب التقييم الأولي الذي أجراه خبراء المنظمة.

وفي أعقاب الهجوم الذي أودى بحياة 87 شخصًا على الأقل الأسبوع الماضي، قالت المنظمة في بيان لها إن خبراءها حللوا المعلومات المتوافرة وأجروا تقييمًا أوليًا مفاده أن هذه المعلومات “صادقة”.

وقال أحمد أوزومجو المدير العام للمنظمة للدول الـ41 الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة، أن بعثة تقصي الحقائق جمعت عينات بعد الهجوم أُرسلت إلى مختبرات المنظمة لتحليلها.

وقال أوزومجو في بيان نشره مقر المنظمة في لاهاي، إن “خبراء المنظمة يعكفون حاليًا على تحليل جميع المعلومات التي تم جمعها من العديد من المصادر”، ويتوقع أن يكملوا عملهم خلال الأسبوعين إلى الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وجدّد دعوته للدول الموقعة على ميثاق حظر الأسلحة الكيميائية لتقديم المعلومات ذات العلاقة للأمانة العامة في المنظمة دون تأخير.

وقال: “خبراؤنا يدركون تمامًا أهمية العمل المتوقع منهم إنجازه، وأنا واثق من أنهم يقومون بذلك بطريقة حرفية وحيادية باستخدام جميع الوسائل الفنية المتوافرة”.

وأعلن أن المجلس التنفيذي للمنظمة سينعقد مرًة أخرى الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشاته بشأن هجوم 4 أبريل/نيسان على خان شيخون.