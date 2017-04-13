محتجون يحتلون بلدية مصراتة ويغلقون أبوابها بالحجارة (صورة)

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

اقتحم محتجون، اليوم الخميس، مبنى بلدية مصراتة وصادروا كافة محتوياته، وأقاموا جدارًا على مدخله الرئيسي احتجاجًا على سياسات رئيس البلدية محمد شتيوي.

وردد المحتجون هتافات طالبوا فيها بإسقاط المجلس البلدي، فيما لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن من قبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مصراتة.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها مبنى بلدية مصراتة إلى هجوم، ففي شهر آذار/مارس الماضي، حاصر محتجون مبنى البلدية، ودارت اشتباكات بين المحتجين ومؤيدي شتيوي.

وتشهد مدينة مصراتة خلافات حادة بين الفاعلين الرئيسيين في المدينة على المستويين السياسي والأمني بشأن التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تشهدها البلاد والعاصمة طرابلس.