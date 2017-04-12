المتحدث باسم البيت الأبيض يعتذر عن تشبيهه الأسد بهتلر

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

اعتذر المتحث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، اليوم الأربعاء، عن تصريحات شبّه بها الرئيس السوري بشار الأسد بالزعيم النازي أدولف هتلر.

قال سبايسر، إنه تألم شخصيًا ومهنيًا بتصريحات شبّه فيها أعمال الرئيس السوري بشار الأسد بسجل الزعيم النازي أدولف هتلر مضيفًا أنه ارتكب خطأ وخذل الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف سبايسر، خلال فعالية بمتحف في واشنطن “ارتكبت خطأ، لا سبيل آخر لقول ذلك، خضت في موضوع ما كان من المفروض أن أخوض فيه”.

وتابع “أرجو أن أكون قد أظهرت أنني فهمت ما فعلت وسعيت لطلب الصفح من الناس لأنني خضت فيما لا يجب”.

وقال سبايسر إن تصريحاته كانت مزعجة على المستوى المهني لأن ترامب “حقق نجاحًا لا يصدق على مدى بضعة أسابيع” وكان من واجبه كمتحدث أن يبرز الإنجازات.. خذلت الرئيس”.