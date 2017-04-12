في مفاجأة مدوية.. أحمدي نجاد يخالف خامنئي ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية (فيديو)

في مفاجأة مدوية.. أحمدي نجاد يخالف خامنئي ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية (فيديو)

فاجأ الرئيس الإيراني السابق، جميع الإيرانيين، اليوم الأربعاء، بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 من آيار/ مايو المقبل، في خطوة رفض فيها طلب المرشد الأعلى له بعدم الترشح للانتخابات.

وسجل أحمدي نجاد اسمه ضمن قائمة المرشحين في وزارة الداخلية، مؤكداً لوسائل الإعلام أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية، منوهاً أن “المرشد نصحه ولم يأمره بعدم الترشح للانتخابات”.

وكان نجاد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية استجابة لطلب من المرشد علي خامنئي ومنعاً لحدوث انقسام شعبي في البلاد.

كما سجل حميد بقائي مرشح تيار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد اسمه ضمن مرشحي الانتخابات الرئاسية برفقة أحمدي نجاد ومساعده اسفنديار رحيم مسائي.

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