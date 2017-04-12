بالفيديو.. هكذا نعت ترامب بشار الأسد

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصرفات الرئيس السوري بشار الأسد بأنها “حيوانية” واصفا الأسد بأنه “شرير”، وذلك خلال مقابلة له مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، حيث تحدث ترامب عن الأوضاع في سوريا.

وانتقد دونالد ترامب دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبشار الأسد، وأشار إلى أن دعم روسيا للأسد أمر مُضِر جدا بها وبالبشرية والعالم.

وقال ترامب منتقدا بوتين: “إن بوتين يدعم “(شخصًا شريرًا بالفعل). وأضاف قائلا: “هذا أمر سيئ جدًا لروسيا وللبشرية ولهذا العالم”.

وانتقد ترامب الرئيس السوري وتصرفاته قائلا: “كيف ترمي الغاز أو البراميل الضخمة المحشوة بالديناميت، مباشرة وسط مجموعة من الناس، وترى الأطفال حينها بلا أطراف أو وجوه؟!.. هذا حيوان”.

وأكد ترامب خلال المقابلة عدم إمكانية أن تكون سوريا مستقرة، “ما دام الأسد يحكمها”، مشددًا على أن “الأسد لن يكون جزءًا من مستقبل سوريا”.