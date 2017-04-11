ما الصفقة التي عرضها ترامب على الصين مقابل التخلي عن كوريا الشمالية؟

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء اجتماعهما الأسبوع الماضي أن بكين ستحصل على إتفاق أفضل للتجارة مع واشنطن إذا ساعدات في حل مشكلة الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية.

وكتب ترامب، الذي اجتمع مع شي في فلوريدا الأسبوع الماضي، على تويتر “شرحت للرئيس الصيني أن اتفاقا للتجارة مع الولايات المتحدة سيكون أفضل بكثير لهم إذا حلوا المشكلة الكورية الشمالية!”

وأضاف قائلا في تدوينة ثانية “كوريا الشمالية تبحث عن المتاعب. إذا قررت الصين المساعدة فسيكون ذلك شيئا عظيما. وإذا لم تساعد فإننا سنحل المشكلة بدونهم!”

ووافق الزعيمان على التفاوض على خطة مدتها 100 يوم تهدف إلى خفض الفائض التجاري الضخم للصين مع الولايات المتحدة لكن الجانبين كشفا عن تفاصيل قليلة.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض إن فتح الصين أمام لحوم الأبقار الأمريكية والاستثمار الأمريكي في قطاع الخدمات الصيني من بين الموضوعات التي تشملها محادثات التجارة.

ووافقت الصين العام الماضي على إنهاء حظر استمر 13 عاما على لحوم الأبقار الأمريكية لكنها لم تستأنف الواردات حتى الآن.