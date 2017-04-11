مساع غربية بمجلس الأمن لدعم تحقيق في هجوم بالغاز السام في سوريا

المصدر: نيويورك - إرم نيوز

تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أن يعزز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعمه لإجراء تحقيقات دولية في هجوم دام بالغاز السام في سوريا، حملت القوى الغربية قوات الرئيس بشار الأسد المسؤولية عنه.

وقال دبلوماسيون، إن الدول الثلاث اقترحت مسودة قرار معدلة مشابهة لنص وزعته على أعضاء المجلس الـ 15 الأسبوع الماضي، يندد بالهجوم الذي وقع في الرابع من أبريل/ نيسان، ويطالب الحكومة السورية بالتعاون مع المحققين.

وتنفي الحكومة السورية المسؤولية عن الهجوم، الذي دفع الولايات المتحدة لشن هجوم صاروخي على قاعدة جوية سورية.

وأكد دبلوماسيون، أن المسودة المعدلة بالأمم المتحدة قد تطرح للتصويت في الأيام القادمة، بينما قالت روسيا الأسبوع الماضي، إن مسودة القرار غير مقبولة ولا مبرر لها. وروسيا أحد الأعضاء الدائمين الذين يملكون حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.

وقال فرانسوا ديلاتر سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة للصحفيين: “ينبغي ألا نستسلم ويجب أن نحاول بنية حسنة.. بكل ما أوتينا من قوة.. للوصول إلى نص لمجلس الأمن يندد بالهجوم ويطالب بتحقيق شامل”.

وتحقق بالفعل بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الهجوم، الذي وقع ببلدة خان شيخون في منطقة تخضع لسيطرة المعارضة بشمال سوريا وقتل فيه عشرات المدنيين.

وإذا أكدت البعثة استخدام أسلحة كيماوية، فسوف يدرس تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة الحادث لتحديد المسؤول عنه.

وألقى الفريق بالفعل باللوم على قوات الحكومة السورية، في ثلاث هجمات بغاز الكلور في عامي 2014 و2015، وقال إن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل.

وفي فبراير/ شباط، استخدمت روسيا حليفة سوريا وبدعم من الصين حق النقض للمرة السابعة لحماية حكومة الأسد من إجراءات بالمجلس، وعرقلت محاولات من القوى الغربية لفرض عقوبات، بسبب اتهامات بشن هجمات بأسلحة كيماوية، كما استخدمت الصين حق النقض ضد ستة قرارات بشأن سوريا.