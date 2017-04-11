وزير الدفاع الإيراني ينفي عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية

المصدر: طهران- إرم نيوز

نفى وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان اليوم الثلاثاء، ما تردد من أنباء عن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية المقرر إجراؤها في 19 من مايو/ أيار المقبل، معتبرًا ما نُشر في هذا الصدد “أكاذيب وأخبارًا لا صحة لها”.

وقال دهقان في بيان صحافي له وزعته وزارة الدفاع الإيرانية، إنه “لا ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية، وأن المؤسسة العسكرية لا تدعم أي مرشح في الانتخابات، كونها جهة مستقلة”.

ونفى الوزير أن يكون قد تطاول على حكومة الرئيس حسن روحاني، لافتًا إلى أن “المؤسسة العسكرية في عهد هذه الحكومة حققت تطورات كبيرة من حيث الكمية والنوعية والمعدات والصواريخ للدفاع عن الوطن”.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، فتحت صباح اليوم أبوابها لتسجيل أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة، فيما بلغ عدد المرشحين في اليوم الأول 126 مرشحًا بينهم 6 نساء، بحسب ما أعلن وزير الداخلية عبد الرضا رحمان فضلي.

وقال فضلي، إن عدد المرشحين بلغ 126 شخصًا بينهم 6 نساء”، مضيفًا: “أن أصغر مرشح يبلغ من العمر 18 عامًا، فيما بلغ المرشح الأكبر 79 عامًا”.

ومن المقرر أن تُغلق السلطات الإيرانية باب الترشح لانتخابات الرئاسة مساء السبت المقبل، على أن تبدأ عملية التدقيق في أهلية المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور.