بعد الضربة الأمريكية لسوريا.. وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا يلتقون في موسكو الجمعة

المصدر: وكالات- إرم نيوز

كشفت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن لقاء ثلاثي لوزراء خارجية روسيا، وإيران، وسوريا، يوم الجمعة المقبل، في العاصمة موسكو.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قولها:”إنه من المقرر عقد لقاء ثلاثي لوزراء خارجية كل من روسيا، وسوريا، وإيران نهاية الأسبوع في موسكو”.

وأفاد مصدر دبلوماسي، أن “وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، ونظيره السوري وليد المعلم سيصلان موسكو يوم الجمعة المقبل”.

ومن المتوقع أن يبحث وزراء الخارجية التطورات الحاصلة في سوريا، عقب الضربة الأمريكية فجر الجمعة الماضية التي استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للنظام السوري في ريف حمص، ردًا على الهجوم الكيماوي للنظام على بلدة خان شيخون في ريف محافظة إدلب في 4 أبريل/نيسان الجاري، وخلّف عشرات القتلى والجرحى.