باكستان تعتزم إعدام هندي أدانته بالتجسس في حكم أثار غضب نيودلهي‎

المصدر: إسلام آباد – إرم نيوز

صادق قائد الجيش الباكستاني، قمر جواد باجوا، اليوم الإثنين، على حكم أصدرته محكمة عسكرية، في وقت سابق اليوم، ويقضي بإعدام على “جاسوس” هندي، ما يهدد بالمزيد من الانقسامات بين إسلام آباد ونيو دلهي، وسط تصاعد التوتر.

وقالت إدارة العلاقات العامة الخاصة بالقوات المسلحة في بيان اليوم، إن “الضابط في البحرية الهندية كولبوشان جاداف، والمعروف باسم حسين مبارك باتل، أدين أمام محكمة عسكرية بتهمة التجسس لصالح الهند، وحكم عليه بالإعدام”.

وأضاف البيان أن “قائد الجيش الجنرال قمر جواد باجوا صدق اليوم على حكم الإعدام بحقه”.

فيما لم يحدد البيان موعدًا لتنفيذ الحكم، وترك الأمر معلقًا.

وفي آذار/ مارس 2016، اعتقلت السلطات المختصة المتهم، جاداف، في إقليم “بلوشستان” جنوب غربي البلاد، و”اعترف بأنه جاسوس للاستخبارات الهندية”، بحسب مسؤولون محليين.

وبعد أسابيع من اعتقاله، نفت نيودلهي أي علاقات استخباراتيه تربطها بـ “جاداف”، ووصفته بأنه ضابط متقاعد في القوات البحرية.

وأخذ التوتر يتصاعد بين الجارتين اللتين تملكان أسلحة نووية، منذ اتهام إسلام أباد بشن هجوم، في 18 أيلول/سبتمبر المنصرم، على قاعدة عسكرية في الجزء الذي تديره الهند من إقليم “كشمير”، ذي الأغلبية المسلمة، المعروف باسم “جامو وكشمير”.

الإقليم المذكور متنازع عليه بين الهند وباكستان، ما أسفر عن مقتل 17 جنديًا هنديًا، وإصابة 19 آخرين.