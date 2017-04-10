الكرملين: تيلرسون لن يلتقي بوتين خلال زيارته لموسكو‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لموسكو هذا الأسبوع.

وأكد بيسكوف، أنه من المقرر أن يلتقي تيلرسون بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأضاف في تعليق على الضربات الصاروخية الأمريكية على سوريا الأسبوع الماضي، أن “هذا التصرف يوضح عدم استعداد واشنطن على الإطلاق للتعاون بشأن سوريا”.

وشدد المتحدث باسم الكرملين، على أن الدعوات المتكررة لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد لن تساعد في حل الأزمة. وتابع: “ليس هناك بديل آخر لمحادثات السلام في جنيف وآستانة”.