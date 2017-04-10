الصين تعرض مكافآت بآلاف الدولارات لتشجيع مواطنيها على الإبلاغ عن الجواسيس

المصدر: بكين - إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام رسمية، أن السلطات الصينية قررت ابتداء من اليوم الاثنين، تكثيف جهودها لمكافحة التجسس الأجنبي في العاصمة الصينية، وعرضت مكافآت تتراوح ما بين 1500 دولار و73 ألفا للمواطنين الذين يبلغون عن أشخاص يشتبه في ضلوعهم في عمليات تجسس.

وقالت صحيفة بكين ديلي الرسمية، إن الحاجة الملحة لتدابير جديدة للاحتراز من الجواسيس الأجانب، هي نتيجة ثانوية مؤسفة للإصلاحات التي تطبقها الصين وانفتاحها على العالم.

وأضافت، أن مجلس الأمن الوطني لمدينة بكين، حث المواطنين على الانضمام إلى جهود مكافحة التجسس بعرض مكافآت تتراوح من عشرة آلاف إلى 500 ألف يوان (1500 إلى 73 ألف دولار) مقابل تقديم معلومات عن جواسيس.

ومنذ أن تولى الرئيس الصيني شي جين بينغ منصبه عام 2013، أقر مجموعة من القوانين وأشرف على عدة حملات لحماية الأمن القومي من التجسس.

ومنحت الحكومة صلاحيات جديدة للجهات المعنية لحماية الصين من التجسس، بإصدار قانون الأمن الوطني في 2014 والذي تلته إجراءات لمكافحة الإرهاب وأخرى متعلقة بعمل الهيئات الأجنبية غير الحكومية وأمن الإنترنت.