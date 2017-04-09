خامنئي يهاجم واشنطن وبروكسل في أول تعليق على الضربات الأمريكية على مطار الشعيرات

المصدر: طهران - إرم نيوز

وصف مرشد إيران علي خامنئي، اليوم الأحد، الضربة الأمريكية التي استهدفت قاعدة عسكرية تابعة لنظام حليفه بشار الأسد في سوريا، بأنها “خطأ استراتيجي”، داعيا المسؤولين العسكريين الإيرانيين إلى عدم اعتبار العجز المالي الذي تواجهه بلاده عقبة أمام التقدم العسكري.

وقال خامنئي خلال استقباله حشدا من كبار الضباط والعسكريين الإيرانيين “ما قامت به الإدارة الأمريكية في سوريا أخطاء استراتيجية متكررة”، مقللاً من التحليلات والدراسات التي تشير إلى عزم واشنطن شن هجمات أخرى في مواقع أخرى بالمنطقة.

وأضاف المرشد الإيراني “العدو يحاول استخدام تكتيكات الحرب النفسية، لبث الضعف وعدم الاستقرار في نفس الشعب والمسؤولين في إيران”.

وأوضح قائلا ” بعض المسؤولين الأمريكيين بإيجاد تنظيم داعش يحاولون اليوم تعزيز الدعم لهذا التنظيم وباقي الجماعات الإرهابية في المنطقة”.

ووصف خامنئي الحكومات الأوروبية بالمنافقة، وقال “يزعمون استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لكنهم في وقت الحرب العراقية الإيرانية، قدموا مئات الأطنان من الأسلحة الكيماوية لصدام لاستهداف مناطق عديدة في إيران وشمال العراق، كما جرى في منطقة حلبجة الكردية”.