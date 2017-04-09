إيران وحزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا يتجاوز الخطوط الحمراء وسنرد من الآن على أي عدوان

المصدر: وكالات + إرم نيوز

قال مركز للقيادة المشتركة يضم تحالفا لجماعات مسلحة تابعة لإيران على رأسها حزب الله اللبناني إن الضربة الأمريكية على قاعدة جوية سورية تجاوزت “الخطوط الحمراء”.

وأضاف المركز في بيان نشره الإعلام الحربي التابع له أنه سيرد من الآن فصاعدا على أي‭‭ ‬‬عدوان وسيرفع مستوى دعمه للأسد.

وحاول المركز ادعاء أن روسيا تتبنى نص هذا البيان، وهو ما لم تؤكده موسكو حتى الآن.

وقال المركز “سنعمل مع الجيش السوري لتحرير كل الأراضي السورية من رجس الاحتلال أياً كان بعد الضربة الأمريكية.

وأعلن الكرملين اليوم الأحد أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني أكدا في اتصال هاتفي أن الأعمال الأمريكية العدوانية ضد سوريا غير جائزة وتمثل خرقا للقانون الدولي.

وأضاف الكرملين في بيان على موقعه على الإنترنت أن الزعيمين طالبا أيضا بإجراء تحقيق موضوعي في الواقعة التي تضمنت استخدام أسلحة كيماوية في إدلب بسوريا وقالا إنهما مستعدان لتعميق التعاون لمكافحة الإرهاب.