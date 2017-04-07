تيلرسون: أمريكا مستعدة للتحرك وحدها ضد كوريا الشمالية

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

نبه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الجمعة الى ان بلاده مستعدة لـ”التحرك وحدها” ضد كوريا الشمالية، غداة ضربة أمريكية غير مسبوقة استهدفت النظام السوري بعد اتهامه بشن هجوم كيميائي.

وقال تيلرسون من منتجع في فلوريدا حيث استقبل الرئيس دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ “نحن مستعدون للتحرك وحدنا اذا لم تكن الصين قادرة على التنسيق معنا” لاحتواء طموحات بيونغ يانغ النووية والتي تنتهك القانون الدولي.

واشاد ترامب الجمعة بـ”التقدم الهائل” في العلاقات الصينية الاميركية في اليوم الثاني من محادثاته مع شي جينبينغ والتي كان ملف كوريا الشمالية احد ابرز بنودها.

واضاف تيلرسون “هناك التزام فعلي بأن نعمل معا لنرى ما اذا كان يمكن حل (الملف الكوري الشمالي) في شكل سلمي. ولكن من اجل ذلك، يجب ان يتغير موقف كوريا الشمالية قبل اقامة اساس حوار او مباحثات”.

وتابع ان “الرئيس ترامب ابلغ الرئيس شي انه يؤيد اي فكرة (…) يمكن ان تكون لدى الصين حول تحركات اخرى يمكن ان نقوم بها” بحق بيونغ يانغ التي اطلقت الاربعاء صاروخا بالستيا سقط في بحر اليابان.

ومنذ اسابيع عدة، تحض واشنطن بكين على ممارسة ضغط على جارتها.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة فايننشل تايمز الاحد الفائت، لوح ترامب بتدخل عسكري احادي مبديا استعداده لحل الازمة الكورية الشمالية “وحده” اذا استمرت بكين في ترددها.