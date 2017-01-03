لوبان: ضمُّ شبه “جزيرة القرم” الأوكرانية إلى روسيا عمل شرعي

المصدر: باريس - إرم نيوز

قالت الزعيمة اليمينية الفرنسية مارين لوبان، يوم الثلاثاء، إن ضمَّ شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى روسيا عمل شرعي.

وأضافت لوبان في تصريحات :”لم يكن هناك أي شيء غير قانوني، حيث أُقيم استفتاء، واختار شعب القرم الانضمام إلى روسيا”.

ويعدُّ موقف لوبان، المرشحة لمنصب الرئاسة في فرنسا، مخالفاً لموقف بلادها والاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة الأوكرانية، بحسب قناة “BFM” الفرنسية.

وتجمع زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” اليميني المتطرف، علاقات وثيقة بموسكو، وعبَّرت في أكثر من مناسبة عن معارضتها للسياسات الأوروبية تجاه الجارة الشمالية، فضلاً عن إبدائها الإعجاب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان توترً اشتعل بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش المقرَّب من موسكو، أواخر 2013.