بريطانيا تتهم إيران بشن هجمات إلكترونية

المصدر: طهران- إرم نيوز

اتهم المركز الوطني للأمن الإلكتروني في المملكة المتحدة (NCSC)، إيران بشن هجمات إلكترونية لمحاولة اختراق أجهزة تابعة للحكومة البريطانية.

وقال المركز إن “واحدة من أهم المؤسسات التابعة للحكومة البريطانية تعرضت مؤخراً لهجمات إلكترونية استهدفت بعض أجهزة الكمبيوتر المهمة”، مشيراً إلى وجود تنسيق بين إيران وروسيا وكوريا الشمالية لاختراق أجهزة الكمبيوتر التابعة للحكومة البريطانية.

وأوضح المركز أنه “أحبط 68 محاولة اختراق منذ اليوم الأول من العام الجديد 2017، كان مصدرها إيران”.

وكان المركز الوطني للأمن الإلكتروني البريطاني، رصد في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، هجمات استهدفت أجهزة الكمبيوتر بوزارة الدفاع، وبنك إنجلترا والمواقع النووية في البلاد بشكل مكرر ،اثنين على الأقل كل يوم.

وأظهر تقرير نشرته وول ستريت جورنال العام الماضي، أن إيران مصدر خطر في الحرب الإلكترونية ،وأنها حاولت قرصنة أجهزة حواسيب بعض المسؤولين الأمريكيين.

وأصبحت إيران، بحلول عام 2013، واحدة من أهم اللاعبين الأساسيين على ساحة الحرب الإلكترونية، وتعتبر طهران الحرب الإلكترونية التي تخوضها إحدى الوسائل ضد من تصفهم بـ”أعدائها”.

وكانت الحكومة البريطانية أنشأت المركز الوطني للأمن الإلكتروني في أكتوبر الماضي، لحماية المنشئات الهامة كوزارة الدفاع والبنك المركزي والمواقع النووية من التعرض للقرصنة الإلكترونية.