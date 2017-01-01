تركمانستان توقف إمدادات الغاز لإيران

المصدر: طهران - إرم نيوز

أوقفت تركمانستان إمداد المناطق الشمالية في إيران بالغاز، بعد فشل تسوية الديون المترتبة على شركة الغاز الإيرانية لتركمانستان.

وقالت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، إن تركمانستان أوقفت تصدير الغاز إلى إيران، يوم الأحد، في نزاع طويل الأمد حول ذمم مالية وذلك بعد أيام من إعلان طهران بأن المسألة تم حلها مؤقتًا.

وأضافت الشركة في بيان نقله الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا): “أوقفت تركمانجاز بشكل مفاجئ وغير منطقي ومناقض للاتفاقية إمدادات الغاز إلى إيران صباح اليوم مطالبة بالدفع السريع لمبالغ مثار خلاف”.

ولم يصدر تعليق فوري من تركمانستان على البيان الإيراني.

وقالت طهران في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إن تركمانستان هددت بوقف صادرات الغاز بسبب ذمم تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار وترجع إلى أكثر من عشر سنوات مضت، مشيرة إلى أن تركمانستان ترغب بإحالة المسألة إلى “التحكيم”.

لكن وكالة أنباء “مهر” نقلت عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، قوله الجمعة الماضية، إن تركمانستان توصلت إلى اتفاق مؤقت مع بلاده لاستمرار تصدير الغاز.

وتملك إيران حقولًا كبيرة للغاز الطبيعي في جنوب البلاد، لكنها تستورد الغاز من تركمانستان منذ عام 1997 لتوزيعه في أقاليمها الشمالية خصوصًا خلال فصل الشتاء.

وتؤمن تركمانستان المدن الشمالية الإيرانية بالغاز في إطار عقد وقعه البلدان عام 1997 لمدة 25 عامًا.

وأوقفت تركمانستان مرات عديدة صادراتها من الغاز، وأجبرت إيران على الجلوس حول طاولة المفاوضات لزيادة سعر الغاز.

وبحسب تقرير معهد الطاقة لبحر قزوين، فإن استهلاك إيران من الغاز الطبيعي، بلغ 160 مليار متر مكعب خلال عام 2015، وأن تركمانستان وأذربيجان تتصدران قائمة الدول التي تستورد منها إيران هذه المادة.