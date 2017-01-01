أنطونيو غوتيريس يرسم صورة قاتمة للسياسة العالمية ويحدد أولوياته

المصدر: نيويورك - إرم نيوز

رسم أنطونيو غوتيريس، صورة قاتمة للسياسة العالمية في اليوم الأول من توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة الجديد اليوم الأحد، خلفًا لبان كي مون، بإصرار في العام الجديد على جعل السلام أولًا.

وأضاف غوتيريس في بيان أن “المدنيين يتم قصفهم بقوة مميتة، النساء والأطفال والرجال يقتلون ويصابون ويجبرون على مغادرة منازلهم، ويتم تجريدهم من ممتلكاتهم،حتى المستشفيات وقوافل الإغاثة يتم استهدافها”.

وتابع غوتيريس، الذي يتولى المنصب لفترة 5 سنوات، خلفًا لبان كي مون: “دعونا نجعل عام 2017، عام سلام”، وفقًا للوكالة الألمانية.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي السابق: “كل ما نسعى من أجله كأسرة إنسانية يعتمد على السلام، لكن أيضًا توخوا الحذر بأن السلام يعتمد علينا”.

وأضاف أنه يعتزم التركيز على 3 مجالات استراتيجية، يكون فيها التغيير ضروريًا: وهي “البناء والحفاظ على السلام وتحقيق تنمية مستدامة وإصلاح العمليات الداخلية للأمم المتحدة”.

ومن المقرر أن يتولى غوتيريس المنصب ويلقي خطابًا لزملائه في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل، بعد عطلة في الولايات المتحدة غدا الإثنين.