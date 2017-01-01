خامنئي يحذر ظريف من التحدث بالإنجليزية بدل الفارسية

المصدر: طهران- إرم نيوز

حذر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ومحمد نهاونديان، مدير مكتب الرئيس حسن روحاني، من التحدث باللغة الانجليزية بدلاً من الفارسية خلال المحادثات والمؤتمرات التي يجريانها مع المسؤولين الأجانب.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول بمكتب خامنئي دون الإفصاح عن هويته، إن “خامنئي حذر ظريف ومحمد نهاونديان، من استخدامهما اللغة الانجليزية بدل الفارسية في المحافل الدولية”، مضيفاً أن “خامنئي ذكر لظريف في رسالته أنه يشعر بالخجل تجاه قيام بعض المسؤولين الإيرانيين بعدم استخدام اللغة الفارسية خلال مشاركتهم في المؤتمرات واللقاءات مع الدول الأجنبية”.

وكان المرشد الأعلى في إيران، انتقد في مطلع أيار/ مايو الماضي، تشجيع الشباب على تعلم اللغة الإنجليزية في البلاد، معتبرا أن ذلك “ينشر الثقافة الأجنبية في صفوف الأطفال والشباب”.

وأعرب خامنئي في كلمته، للمعلمين، بمناسبة أسبوع المعلمين في إيران عن أسفه حيال تشجيع تعليم اللغة الإنجليزية عوضاً عن الفارسية، في بعض المراكز التعليمية، مضيفًا أن تعليم الإنكليزية وصل إلى ما قبل المرحلة الابتدائية.