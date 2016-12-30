جون مكين: على روسيا دفع ثمن التسلل الإلكتروني

المصدر: كييف- إرم نيوز

قال السناتور الأمريكي الجمهوري جون مكين الجمعة إن روسيا يجب أن تدفع ثمن الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة مشيرا إلى إمكانية فرض عقوبات كثيرة بما في ذلك على المؤسسات المالية.

وحدد مكين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جلسة استماع يوم الخميس لمناقشة التهديدات الإلكترونية الخارجية.

وقال مكين في مقابلة مع محطة تلفزيونية أوكرانية خلال زيارة إلى كييف “عندما تهاجم دولة… فهذا عمل من أعمال الحرب.”

وأضاف “ولذلك علينا التأكد من أن هناك ثمنا سيدفع ومن ثم يمكننا ربما إقناع الروس بوقف مثل هذه الهجمات على أسس الديمقراطية.”

وفي وقت سابق اليوم الجمعة أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتخليه عن الرد بعدما طردت الولايات المتحدة 35 دبلوماسيا روسيا.