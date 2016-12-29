أمريكا تعلن اليوم ردها على “قرصنة روسيا” انتخابات الرئاسة الأمريكية

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

قال مسؤولان أمريكيان أمس الأربعاء، إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتزم اليوم الخميس إعلان سلسلة من الإجراءات الانتقامية ضد روسيا، ردًا على قرصنتها حسابات ومواقع أفراد ومؤسسات سياسية أمريكية، وتسريب معلومات في محاولة لمساعدة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ومرشحين جمهوريين آخرين.

ورفض المسؤولان، تحديد هذه الإجراءات التي وافق عليها الرئيس أوباما، لكنهما قالا إنه جرى بحث خطوات منها، عقوبات اقتصادية موجهة، وتوجيه اتهامات وتسريب معلومات لإحراج مسؤولين روس أو رجال أعمال كبار من الروس، بالإضافة إلى تقييد تحركات الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن أحد القرارات التي اتخذت هو تجنب أية خطوات تتجاوز عملية “القرصنة الروسية، وتصعيد صراع الكتروني قد يخرج عن نطاق السيطرة. ومن الأمثلة على هذه الخطوات التلاعب بالرسائل الروسية على الإنترنت.

ويتفق مكتب التحقيقات الاتحادي، ووكالة المخابرات المركزية، ومكتب مدير المخابرات الوطنية، على أن روسيا كانت وراء عمليات قرصنة على مؤسسات تابعة للحزب الديمقراطي، وحسابات الكترونية خاصة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وهناك اتفاق في الرأي كذلك، وفقًا للمسؤولين، على أن روسيا سعت للتدخل في الانتخابات لمساعدة ترامب للفوز على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ونفت روسيا مرارًا، الاتهامات بالقرصنة، وتجاهل ترامب تقييمات أجهزة المخابرات الأمريكية.

وكان أوباما، قال في حديث صحافي في وقت سابق هذا الشهر، “يتعين علينا أن نتخذ إجراء، وسنتخذ إجراء ضد روسيا لتدخلها في الانتخابات الأمريكية.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد في حال فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية جديدة.