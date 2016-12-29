بعد انتقاده على تويتر .. ترامب مسرور بمكالمة “لطيفة” من أوباما

المصدر: وكالات - إرم نيوز

.قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه أجرى محادثة هاتفية “لطيفة للغاية” مع الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما.

وجاءت هذه المحادثة بعد أن وجه ترامب انتقادات شديدة لأوباما عبر “تويتر” في وقت سابق أمس الأربعاء.

وأضاف ترامب في كلامه للصحافيين بفلوريدا، أن “أوباما أجرى معه محادثة هاتفية، كانت لطيفة جدًا جدًا. وأنا أقدر ذلك”، دون الإشارة إلى مضمون تلك المحادثة.

وأعرب عن اعتقاده أن عملية الانتقال السياسي “تمضي بشكل سلس للغاية”، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكان ترامب كتب على تويتر أن “عملية الانتقال اصطدمت بعقبات عدة بسبب قول أوباما إنه كان بمقدوره الفوز على ترامب إذا أتيحت له فرصة الترشح لفترة ثالثة”.