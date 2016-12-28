الجيش الإيراني يعلن عن مناورات بحرية “استراتيجية” في مياه الخليج

المصدر: وكالات – إرم نيوز

أعلن نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، أن قوات البحرية في جيش بلده ستجري مناورات وصفها بـ”الاستراتيجية” الشهر المقبل في مياه الخليج العربي أو بحر سلطنة عمان.

وقال بوردستان في تصريح صحفي ، بعد انتهاء مناورات “مدافعو سماء الولاية 7” التي أجرتها مؤخرًا القوات الجوية في الجيش الإيراني إنه “نظرًا لمساحة منطقة المناورات والإجراءات المتخذة، فإنه تم تحقيق كافة الأهداف المحددة مسبقًا في هذه المناورات”.

وأضاف أن “التضامن والتعاون بين الوحدات المستقرة في منطقة المناورات أدى إلى إزالة النقائص السابقة ودخول مرحلة جديدة للدفاع عن سماء البلاد”، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وفيما يتعلق بموضوع تطوير المعدات والطاقات الدفاعية في إيران، قال: “من المؤكد أن الجيش سيعزز قدراته الدفاعية لتتناسب مع مختلف التهديدات”.

والاثنين الماضي، انطلقت مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة واسعة في إيران، تحت اسم “مدافعو سماء الولاية 7”.

وقال قائد قاعدة “خاتم الأنبياء” للدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري العميد فرزاد إسماعيلي، إن هذه المناورات تهدف إلى “تعزيز التنسيق بين وحدات الدفاع الجوي التي تشمل الجيش والحرس الثوري وباقي القوات المسلحة، إضافة إلى نشر أنواع المنظومات والمعدات الرادارية ونقلها بسرعة”.