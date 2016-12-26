موسكو تستبعد فرضية العمل “الإرهابي” في تحطم الطائرة الروسية

المصدر: موسكو – إرم نيوز

استبعد وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف، اليوم الاثنين، فرضية أن يكون تحطم الطائرة (تو- 154) التابعة لوزارة الدفاع الروسية نتيجة عمل إرهابي.

وقال الوزير الذي يترأس اللجنة المعنية بالتحقيق في الحادثة: “اليوم لا تشمل الفرضيات الأساسية للتحقيق، احتمال وقوع عمل إرهابي، لذلك ننطلق من أن أسباب الكارثة تعود إما إلى عطل فني أو لخطأ الطاقم”.

وكان سوكولوف أشار أمس إلى أنه لم يتم بعد العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.

وتحطمت طائرة عسكرية روسية فوق البحر الأسود على متنها 92 راكبًا أغلبهم من الفرقة الموسيقية اكسندورف، كانت في طريقها إلى قاعدة حميميم في سوريا لتقديم أحد العروض بمناسبة رأس السنة.

وعثرت فرق الإنقاذ الروسية على جثث عدد من الضحايا وحقائب الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، في حين لم يتم العثور على أحياء، بينما تم العثور على أجزاء من حطام الطائرة.

وسبق لهذا الطراز من الطائرات، توبوليف-154 أن تعرض لحوادث. ففي العام 2010 ، تحطمت طائرة من هذا النوع كانت تنقل 96 شخصًا بينهم الرئيس البولندي ليخ كازينسكي، ومسؤولون بولنديون كبار، وهي تحاول الهبوط قرب سمولينسك غرب روسيا، وقضى كل من كان على متن الطائرة.