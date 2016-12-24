تركيا تكثف الإجراءات لتقييد حرية الدخول إلى الإنترنت

المصدر: وكالات - إرم نيوز

تعمل تركيا على تطبيق إجراءات جديدة لتقييد حرية الوصول إلى المعلومات وفرض قواعدها الرقابية عن طريق حجب الشبكات الخاصة الافتراضية وشبكة ” تور “، وهو نظام مخصص لمساعدة المستخدمين على التخفي والوصول إلى المواقع المحجوبة.

وبحسب خبراء الأمن الإلكتروني، فإن الإجراءات التكنولوجية الجديدة نفذت في الأسابيع الأخيرة. وترددت تقارير غير مؤكدة في وسائل الإعلام التركية مفادها أن الحكومة تسعى لفرض هذه الأنواع من الإجراءات تحديدا.

وتم الشعور بهذه الإجراءات خلال الأحداث الأخيرة عندما حجبت الحكومة لفترة وجيزة الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك ويوتيوب؛ ما دفع الأشخاص إلى التحول إلى الشبكات الخاصة الافتراضية ولكن سرعان ما اكتشفوا أن الطرق الملتوية لم تعد فعالة.

وفي حادثتي “نشر تنظيم داعش مقطع فيديو لمقاتليه وهم يعدمون بوحشية جنديين تركيين، واغتيال السفير الروسي لدى تركيا على يد ضابط شرطة سابق” أخيرا سعت الحكومة التركية لتقييد انتشار مقاطع الفيديو والمعلومات.

وبالمثل تصرفت الحكومة إثر تقارير الأسبوع الجاري بشأن “مقتل العشرات من المدنيين في سورية جراء غارات تركية ونشر داعش مقطع فيديو يظهر انتشال أطفال من تحت الأنقاض”.

ونفذت الحكومة التركية عمليات حجب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال أوقات الاضطرابات، كما أنه يتم حجب حسابات أفراد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على نحو دائم، وبالتالي لا يمكن الدخول إلى بعض الحسابات على موقع تويتر من داخل البلاد.