مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار لوقف بناء المستوطنات‎

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة على مشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية بعدما أعاد أربعة أعضاء بالمجلس طرحه مجددا بعد يوم من سحب مصر له، عقب مكالمة بين عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال مسؤولون غربيون إن الولايات المتحدة كانت تنوي السماح بتبني مشروع القرار في تحول كبير عن السياسة الأمريكية القائمة على حماية إسرائيل من أي إجراءات بالمجلس.

وأبلغت نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال مصر الليلة الماضية بأنه إذا لم توضح القاهرة موقفها فإن الدول الأربع تحتفظ بالحق في “التحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن”.

وقال دبلوماسيون إن مصر العضو بمجلس الأمن سحبت المشروع -الذي عملت على إعداده مع الفلسطينيين- رسميا وهو ما يسمح للبلدان الأربعة الأخرى بالدعوة إلى إجراء تصويت.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب قد طالبا الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم ترامب: “إن ترامب تحدث مع كل من نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن التصويت المقترح في مجلس الأمن”.

ويطالب مشروع القرار إسرائيل “بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”. وتقول المسودة إن بناء إسرائيل للمستوطنات “لا يستند إلى أي أساس قانوني وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي”.