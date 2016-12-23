مقتل أنيس العامري المشتبه به بهجوم برلين في إيطاليا‎

المصدر: روما- إرم نيوز

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينَيتي، اليوم الجمعة، أنَ الشخص الذي قُتل خلال اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة ميلانو، هو أنيس العامري المشتبه بتنفيذ عملية الدهس في العاصمة الألمانية برلين قبل أيام.

جاء ذلك خلال مؤتر صحفي عقده مينَيتي في مقر وزارة الداخلية الإيطالية بروما اليوم، أوضح فيه صحة الأخبار التي تدولتها وسائل إعلام عن مقتل أنيس العامري المشتبه بتنفيذ عملية الدهس في برلين.

وأضاف مينيتي، أنه في حدود الساعة الثالثة صباحا بتوقيت روما (الثانية بتوقيت غرينتش) أوقفت نقطة تفتيش روتينية المشتبه به في منطقة سيستو سان غيوفاني بالقرب من مدينة ميلانو.

وتابع قائلا، “دارت اشتبكات بين قوات الأمن والمشتبه به، عقب اطلاق الأخير النار على شرطي طلب منه إظهار وثائق هويته”.

وأكد وزير الداخلية، أن القتيل دون أدنى شك هو أنيس العامري المشتبه بتنفيذ عملية الدهس التي وقعت مساء الإثنين الماضي، وسط برلين، وأودت بحياة 12 شخصًا.

ولفت مينَيتي أنه لن يسرد تفاصيل أكثر عن الواقعة؛ نظرا لأن التحقيقات لازالت متواصلة.

وأوضح أن أحد أفراد طاقم نقطة التفتيش، أصيب خلال الاشتباكات مع المشتبه به، لكن أشار إلى أن حالته حاليا مستقرة.

وأودت عملية الدهس التي وقعت مساء الإثنين الماضي، في أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) وسط برلين، بحياة 12 شخصًا (لم تعلن السلطات الألمانية عن جنسياتهم بعد) وإصابة عشرات آخرين.

وأعلن تنظيم داعش، الثلاثاء الماضي، في بيان منسوب له، نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤوليته عن واقعة الدهس.

وحددت السلطات الألمانية، العامري، المولود في تطاوين جنوبي تونس، وباءت محاولته لنيل اللجوء في ألمانيا بالفشل، كمشتبه به رئيسي في الهجوم، ورصدت مبلغ 100 ألف يورو كمكافأة لمن يرشد إلى مكانه.