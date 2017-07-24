حقيقة نقل البنك المركزي اليمني إلى الأردن‎.. وزير في الشرعية يوضح

نفى وزير الدولة في الحكومة اليمنية صلاح الصيادي، اليوم الاثنين صحة الأنباء التي تتحدث عن نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة الأردنية عمان.

وكانت يومية الأيام اليمنية ومواقع إخبارية تناولت الاثنين خبرا يفيد بنقل البنك المركزي إلى الأردن.

وبين الصيادي في منشور له عبر موقع “فيسبوك” أن “معركة نقل البنك إلى عدن كانت تاريخية وصعبة جداً بأبعادها المحلية والإقليمية والدولية، وانتصرت الشرعية بتلك المعركة التي قادها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر بكل عزيمة وإصرار وحنكة”.

وتوقع الوزير اليمني أن يشهد البنك المزيد من النشاط والحركة والتأثير الإيجابي بعد نجاح الخبراء – قبل ايّام – في معالجة وتركيب “السوفيت” الذي يربط البنك بالعالم وربط فروع البنك المركزي والحسابات المحلية بالحسابات المركزية في عدن.

وأكد أن خطوة “السوفيت” ستضمن توريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن.

وكانت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمر بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر / أيلول الماضي، في خطوة للحد من استنزاف الموارد المالية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

يشار إلى أنه منذ انقلاب جماعة الحوثي على السلطة في العام 2014، نهبت نحو خمسة مليارات دولار كانت في البنك المركزي بصنعاء قبل الانقلاب.