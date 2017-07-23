الرئيس اليمني يقيل محافظ البيضاء بسبب صلته بتنظيم القاعدة

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الأحد، قرارًا بتعيين محافظ جديد لمحافظة البيضاء، وسط البلاد، خلفًا لآخر تتهمه واشنطن بدعم تنظيم القاعدة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية اليمنية، فقد أصدر هادي “قرارًا جمهوريًا قضت المادة الأولى منه بتعيين صالح أحمد علي الرصاص محافظًا لمحافظة البيضاء”.

ويأتي تعيين الرصاص خلفًا للمحافظ نايف القيسي، الذي كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد ضمته في مايو/أيار 2016، إلى لائحة العقوبات واتهمته بدعم تنظيم القاعدة.

ونفى القيسي، في تصريحات صحفية سابقة تلك التهم، وقال إن القرار “بني على تقارير وراءها الحوثيون”، الذين كان القيسي من القيادات القبلية التي قاتلتهم عند هجومهم على محافظة البيضاء.

وتكمن أهمية محافظة البيضاء في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتتداخل حدودها مع عدة محافظات يمنية بينها مأرب وشبوة وذمار.

وكانت البيضاء أول محافظة هاجمها الحوثيون بعد سيطرتهم على صنعاء، أواخر العام 2014، ولا تزال عدد من مديرياتها خارج سيطرة الحوثيين، ويواجهون فيها مقاومة من عدد من مسلحي القبائل.