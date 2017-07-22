مسلحون يغتالون مسؤولًا أمنيًا شرق اليمن

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم السبت، مسؤولًا أمنيًا في مديرية “غيل باوزير” بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، حسب مصدر حكومي.

وقال مدير الصحة في مديرية رضوم بمحافظة شبوة، غرب حضرموت، مبارك عفيف، “إن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة، أطلقوا النار على مسؤول أمني برتبة “عقيد” يدعى ناصر السليماني، في مدينة الغيل التابعة لحضرموت”.

وأوضح عفيف، أن “حادث إطلاق النار وقع بالقرب من سوق شعبي، على الطريق الرابط بين مدينة الغيل ومدينة شحير بالمحافظة”، لافتًا إلى أن “العقيد السليماني لقي مصرعه على الفور، فيما أُصيب أحد مرافقيه”.

هذا ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.

يذكر أن مديريات محافظة حضرموت، شهدت خلال الأشهر الماضية عمليات اغتيال وقتل استهدفت ضباطًا وجنودًا في الجيش والأمن، بالإضافة إلى مدنيين، وكانت أغلب تلك العمليات تُنسب إلى مجهولين.

وكان الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية استعاد في 24 أبريل/نيسان 2016، السيطرة على المكلا ومدن ساحل حضرموت من قبضة تنظيم “القاعدة”، الذي ظل يسيطر عليها أكثر من عام.