الزبيدي لمتظاهري عدن: تجمعكم رسالة تأييد واضحة للمجلس الانتقالي الجنوبي أمام العالم

ثمن اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اليوم الأحد، تنظيم جماهير عدن وشعب الجنوب لتظاهرة مليونية بمناسبة ذكرى إعلان فك الارتباط.

وقال الزبيدي، في رسالة مسجلة وجهها من دولة الإمارات العربية المتحدة، إن “هذه اللوحة الجنوبية المرسومة، تعتبر رسالة واضحة للعالم مفادها تأييد هذه الجموع البشرية للمجلس الانتقالي الجنوبي كطليعة قيادية معبرة عن هذا الشعب الجنوبي وسعيه لاستعادة دولته”.

وتابع الزبيدي، لقد “أذهلتم العالم اليوم بهذا التحرك الشعبي والزحف الثوري إحياء لذكرى إعلان فك الارتباط وتجديد الوفاء لمجلسكم الانتقالي الجنوبي”.

وأكد، معاهدته للجماهير الجنوبية وتأكيده ونائبه الشيخ هاني بن بريك على الوقوف مع الشعب الجنوبي حتى تتحقق مطالبهم كاملة.

وفي سياق آخر، شكر الزبيدي، المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أطلق عاصفة الحزم للوقوف ضد التوسع الإيراني في اليمن.

وثمن اللواء عيدروس الزبيدي الدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، وقال في استهلال كلمته مخاطبا جماهير الجنوب: “أحييكم من أرض العروبة والأصالة والتاريخ من إمارات الخير والعطاء من أرض الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه”.

وأشاد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بدور الجيش الإماراتي قائلا إنه “سطر أروع ملاحم البطولة في عدن ولحج أبين وباب المندب، وقدم الشهداء لحماية الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتحرير الأرض من الميليشيات الحوثية التباعة للتمدد الإيراني”.