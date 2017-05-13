وزير يمني: سأتمسّك بالكيان الجنوبي حتى لو انسحب الزبيدي

المصدر: عدن ـ إرم نيوز

أعلن وزير النقل اليمني، مراد علي الحالمي، أنه سيتمسّك بالكيان الجنوبي، الذي أُعلن عنه الخميس الماضي، حتى لو انسحب رئيسه، محافظ عدن السابق، اللواء عيدروس الزبيدي.

وقال الحالمي في أول تصريح له تعليقًا على إعلان المجلس السياسي الجنوبي، الذي هو أحد أعضائه: “حتى لو انسحب عيدروس الزبيدي وحلَّ المجلس سأظل متمسّكا بالكيان الجنوبي تعبيرًا عن إرادة ملايين من أبناء الجنوب “.

ودعا الوزير أبناء الجنوب “للالتفاف حول المجلس الذي يعبّر عن تطلعاتهم وإرادة نضالاتهم وتضحيات شهدائهم الأبرار “، بحسب تعبيره.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” عن الحالمي قوله: “إننا في الكيان الجنوبي ننفتح على كل أبناء الجنوب، ونؤكد أننا نلتزم بمقتضيات المرحلة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار 2216”.

وأضاف :”بعد أن تحرَّرت أرض الجنوب كان لزامًا علينا المبادرة بتشكيل المجلس استعدادًا للمرحلة المقبلة من تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وهو استئناف العملية السياسية ليكون للقضية الجنوبية موقعها الذي يليق بتضحيات أبناء شعب الجنوب، وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم”.