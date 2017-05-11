بالفيديو.. إعلان تشكيلة “الكيان السياسي الجنوبي” برئاسة الزبيدي

المصدر: عدن ـ إرم نيوز

أعلن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الخميس، عن تشكيل مجلس سياسي انتقالي في جنوب اليمن، برئاسة المحافظ السابق عيدروس الزبيدي.

وبحسب الإعلان تضم هيئة رئاسة المجلس السياسي الجديد، الذي تم تأسيسه انطلاقا من توصيات إعلان عدن “التاريخي” الأسبوع الماضي 23 شخصية.

ومن ضمن المعينين في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي شخصيات تعمل في حكومة بن دغر، كما خلت الاسماء من القيادات تاريخية للحراك الجنوبي، التي قادت مسيرته طوال الفترة الماضية

ونظمت القوى الجنوبية الأسبوع الماضي تظاهرة أطلقت عليها ”مليونية عدن التاريخية”، أصدرت على إثرها بيانا أكدت فيه تفويض محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، بتشكيل مجلس سياسي.

الزبيدي بدوره خاطب الجماهير المحتشدة حينها قائلا إنه “سيعمل بكل جهده على إعلان جنوب اليمن دولة مستقلة”.

وعلى مدى قرابة 10 سنوات، ظل الحراك الجنوبي –المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله– غير متماسك، بسبب تعدد مكوناته وفصائله، حيث فشلت عدة محاولات لعقد مؤتمر جنوبي جامع للخروج برؤية وقيادة سياسية موحدة.