كلمة “دحباشي” التي حذر منها محافظ عدن الجديد تثير الجدل في اليمن.. ماذا تعني؟

المصدر: عدن – إرم نيوز

أثارت كلمة وردت على لسان محافظ عدن الجديد عبد العزيز المفلحي، خلال أول مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما لدى الجنوبيين الذين تفاعلوا بشأنها خلال الساعات الماضية بمواقع التواصل.

وجاءت كلمة “دحباشي” في تصريحات المحافظ عبر قوله “لا نريد بعد اليوم أن نسمع في عدن هذا دحباشي وهذا انفصالي وهذا إصلاحي وهذا مؤتمري”، في إشارة منه إلى الأحزاب والكيانات الناشطة في الشارع العدني.

و”دحباشي”، وصف يطلقه الجنوبيون على أي مواطن شمالي، وعرفه الجنوبيون منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، لاسيما عقب الوحدة التي تمت بين شطري البلاد .

ولا يعرف على وجه الدقة معنى هذه الكلمة، لكنها ظهرت للعلن عقب مسلسل يمني كوميدي عرض في مطلع التسعينيات ويدعى “دحباش”، وقام بتمثيل الدور الفنان اليمني آدم سيف، الذي تقمص دور المواطن الشمالي البسيط، غير المنظم الذي لا يبالي بالحياة ولا يلتزم بعادات المنزل وغير المهتم بهندامه ونظافة مظهره.

و”دحباش”، كلمة متداولة بكثرة في المناطق الشمالية من اليمن، لكن الجنوبيين عرفوها فقط من خلال المسلسل الذي لاقى شهرة واسعة، وباتت كلمة تطلق على كل مواطن شمالي.

منع دحباشي

وفي معرض التعليقات على كلمة “دحباش” من قبل النشطاء على موقع تويتر، كتبت بنت عدن قائلة، “لم تغضبهم جرائم #صنعاء في #عدن وأغضبهم مصطلح #دحباشي، لم تغضبهم فتوى التكفير الشهيرة وأغضبهم انتقاد ممارستهم” .

وفي تغريدة أخرى لها، قالت بنت عدن “والله قد لنا فترة من أيام الحرب بدانا ننسي كلمة #دحباشي، تعودنا نقول #حوثي_عفاشي_إصلاحي، الله يحفظ #المفلحي ذكر الناس بالكلمة????#دحباشي دحباشي”

فيما ذهب آخرون للسخرية من محافظ عدن الجديد، حيث قال المغرد نديم بن سالمين “قرار المحافظ رقم (1) لعام 2017 : تُعزل كلمة #دحباشي من منصبها وتحال للتحقيق وتستبدل بطيور الجنة حتى إشعار آخر”، في حين قال المغرد ياسر أوب عثمان السعدي “الشعب الجنوبي طيلة فترة الحرب انشغل بكلمة حوثي وعفاشي ونسي كلمة #دحباشي ليش يامفلحي ذكرتهم الله يهديك”.

وعلقت مغردة أخرى تدعى “جنوبية وافتخر” بقولها “وقت كان المفلحي في كندا يبحث عن الجنسية الكندية، كان شعب الجنوب يدفع دمه لمقاومة الاحتلال الدحباشي #دحباشي #عدن”، بينما قال ناشط آخر يدعى الصقر “لا كهرباء ولا ماء ولا وقود والمجاري تطفح بكل شارع، والمفلحي مهمته منع كلمة #دحباشي”

وكتب من أطلق على نفسه اسم “صوت المقاومة الجنوبية”، قائلا “يبدو أن من أولويات #المفلحي هو نقل كلمة #دحباشي من السوق المحلية إلى السوق العالمية ههههههههه، الرجال معه عشرين شهادة بالاقتصاد العالمي” .

بداية غير موفقة

وعلى فيس بوك، اكتظت المنشورات والهاشتاقات الساخرة من تلك الكلمة، فقد قال أحدهم ويدعى عادل الكاش، “للأسف بداية غير موفقه للخبير الاقتصادي العالمي المفلحي، فالاهتمام بالكلام الفاضي والمسميات والمصطلحات الجانبية وترك المهم والأساسيات، هو بداية الفشل والسقوط!!!”

وقال آخر ويدعى “Ali Assidah”، “نسي المفلحي إن همَّ أبناء عدن اليوم هو هاجس الكهرباء والماء وباقي الخدمات، وليس #كلمة_دحباشي “.

وكتب “Mufeed Qasem”، ‏”عيدروس في أول مؤتمر صحفي له بعد تعيينه، قال سنحارب الإرهاب وسنأخذ بثأر الشهيد #اللواء_جعفر، المفلحي بأول تصريح له قال سيمنع كلمة #دحباشي”.