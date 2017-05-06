صحيفة: السعودية تستدعي الوزير اليمني المقال هاني بن بريك والزبيدي وشلال شايع

المصدر: إرم نيوز

قالت صحيفة “عدن الغد” المحلية إن السعودية استعدت وزير الدولة اليمني المقال هاني بن بريك ومحافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي لبحث تطورات الأوضاع في عدن.

ونسبت الصحيفة لمصادر حكومية قولها إن الطلب وُجّه للزبيدي ومدير الأمن شلال علي شايع وبن بريك للقاء المسؤولين السعوديين في الرياض.

وذكرت الصحيفة أن مغادرة هذه القيادات إلى الرياض كانت مقررة الجمعة إلا أنها تأجلت بسبب ترتيبات ليوم السبت أو الأحد.

وأدت إقالة الزبيدي وبن بريك إلى إثارة غضب واسع بين مؤيديهما الكثيرين في الجنوب، والذين رأوا في الخطوة استجابة من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي لضغوط من حزب الإصلاح الذراع اليمنية للإخوان المسلمين.