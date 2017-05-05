الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باختطاف نجل مسؤول برئاسة الوزراء‎

المصدر: صنعاء – إرم نيوز

اتهمت الحكومة اليمنية مسلحي جماعة الحوثيين، باختطاف محمد، نجل الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء، أبو الفضل الصعدي، بالعاصمة صنعاء، أمس الجمعة.

وقالت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء اليمنية، في بيان، إن “مجاميع مسلحة من مليشيا الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح الانقلابية، أقدمت على اقتحام منزل نجل الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء، محمد أبو الفضل الصعدي واختطافه، بعد ترويع أسرته وأطفاله والعبث بمحتويات المنزل ونهبه”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، عن مصدر مسؤول في أمانة رئاسة الوزراء، تحميل الحوثيين وقوات وصالح المسؤولية عن سلامة المختطف، مطالبًة بـ”سرعة الإفراج عنه لعدم وجود أي مبرر لاختطافه”.

ومنذ خريف العام 2014، يشهد اليمن حربًا إثر سيطرة قوات “الحوثي/صالح” على العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظات أخرى بقوة السلاح.